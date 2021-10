Ragusa, autovelox a tappeto: ecco la mappa

RAGUSA – Il Comando della polizia municipale di Ragusa ha reso noto l’elenco delle strade in cui potranno essere effettuati, dal 4 al 30 ottobre prossimi, i controlli della velocità con apparecchiatura ‘Telelaser.

Lunedì 4 ottobre: Via Montale (ex S.P. 10); Viale Delle Americhe. Martedì 5 ottobre: Via A. Grandi; Via A. Melilli; Mercoledì 6 ottobre: Viale Delle Americhe; Via Falcone. Giovedì 7 ottobre: S.P. 60 Km 2+900 – località Puntarazzi – Territorio di Ragusa; Contrada San Giacomo – (centro abitato). Venerdì 8 ottobre: Via Avv. Cartia; C.da Camemi – S.P. 25 – (centro abitato). Sabato 9 ottobre: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Tiralongo);

Via Paestum (via M. Nicosia – via Berlinguer). Lunedì 11 ottobre: Via A. Grandi; Via Avv. Cartia. Martedì 12 ottobre:

Via A. Melilli; S.P. 60 Km 2+900 – località Puntarazzi – Territorio di Ragusa. Mercoledì 13 ottobre: c.da Camemi – S.P. 25 – (centro abitato) Via Falcone. Giovedì 14 ottobre: Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Tiralongo);

Contrada San Giacomo – (centro abitato).

Queste le strade interessate nella seconda parte del mese. Venerdì 15 ottobre: Via Paestum (via M. Nicosia – via Berlinguer); Viale Delle Americhe. Sabato 16 ottobre: Via A. Grandi; Via A. Melilli. Lunedì 18 ottobre: Viale Delle Americhe; Via Falcone. Martedì 19 ottobre: Via Montale (ex S.P. 10); Contrada San Giacomo – (centro abitato). Mercoledì 20 ottobre: Viale Delle Americhe; Via Avv. Cartia. Giovedì 21 ottobre: Via A. Grandi; Via Falcone. Venerdì 22 ottobre: C.da Camemi – S.P. 25 – (centro abitato); Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Tiralongo). Sabato 23 ottobre: S.P. 60 Km 2+900 – località Puntarazzi – Territorio di Ragusa; Via Avv. Cartia. Lunedì 25 ottobre: Via Paestum (via M. Nicosia – via Berlinguer); Via A. Grandi. Martedì 26 ottobre: Via Falcone; Contrada San Giacomo – (centro abitato). Mercoledì 27 ottobre: Via Montale (ex S.P. 10); C.da Camemi – S.P. 25 – (centro abitato). Giovedì 28 ottobre:

Viale Delle Americhe; S.P. 60 Km 2+900 – località Puntarazzi – Territorio di Ragusa. Venerdì 29 ottobre: Via A. Grandi;

Via Fieramosca (da inizio centro abitato a via Tiralongo). Sabato 30 ottobre: Via A. Melilli;

Viale Delle Americhe.

