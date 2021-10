“Ruota panoramica? L’Amministrazione ha fallito”

In merito all’addio anticipato della ruota panoramica, nelle scorse ore interviene il consigliere del Quarto Municipio e segretario cittadino dei GD, Mirko Giacone. “Avevamo già annunciato quello che sarebbe stato l’ennesimo fallimento di un’amministrazione senza alcuna visione della città . Insieme al Comitato civico di Vulcania, abbiamo, come Giovani Democratici avvertito, che l’area individuata di Piazzale Sanzio, non avrebbe soddisfatto adeguatamente gli standard e le caratteristiche insite in un opera di questa portata“ dichiara.



“Un’occasione sprecata, come lo stesso co-titolare Ivan Montenero ha pubblicamente dichiarato, affermando come la Blue Sky Weel, poteva essere un valore aggiunto per una grande città come Catania, pensiero che condividiamo assolutamente. Meritava una location migliore, rispetto ad un parcheggio , con nulla intorno se non la visione di palazzi ” continua Giacone.



“Era stato decantato Piazzale Sanzio, come il luogo ideale, ma consigliamo a tutta la giunta e soprattutto al sindaco, di constatare dove nelle città in giro per il mondo vengono realizzate ruote panoramiche di questa portata” conclude il consigliere.



