Un tornado si è abbattuto su Catania. Molti i danni in tutte le zone della città. Piazza Università si è trasformata in un torrente e ha travolto sedie e ombrelloni dei locali. Distrutti i campetti Meridiana a Nesima. Alberi divelti sull’asse dei servizi e in altre arterie catanesi. Un vero pomeriggio apocalittico.