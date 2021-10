Amministrative al rush finale: i big nazionali in campo

Amministrative al rush finale: i big nazionali sbarcano in Sicilia. Gli ultimi giorni della campagna elettorale sono scanditi da una febbrile attività sul territorio. Pd e M5S possono contare su una nutrita pattuglia di deputati e leader nazionali da schierare sullo scacchiere, le formazioni di centrodestra sono invece in grosse difficoltà. In queste ore si starebbero moltiplicando i tentativi di “chiudere” almeno nelle piazze principali con pezzi da novanta sul palco, ma gli strascichi legati ai malumori post voto amministrativo sembrano frenare le varie ipotesi in campo. C’è chi vorrebbe un bis di Giorgia Meloni (sabato ha comiziato a Vittoria) con una puntata su Misterbianco e chi spera nella presenza last minute dell’azzurro Antonio Tajani a Caltagirone, ma il groviglio sembra difficile da districare.

In casa leghista le cose non vanno meglio. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, Matteo Salvini non dovrebbe atterrare sull’isola. Del resto, come bisbigliano alcuni malpancisti isolani, il simbolo della Lega sarà assente nelle schede elettorali in diversi grossi centri “inghiottito” dal “quadrifoglio” di Luca Sammartino (ad Adrano, Caltagirone, Giarre e Misterbianco). Tenersi alla larga dall’isola potrebbe evitare qualche rogna al segretario del Carroccio.

Diverso il clima in zona giallorossa. I pentastellati puntano le loro fiches sul mega tour di Antonio Conte. La tre giorni parte oggi e prevede dodici tappe: Adrano, Ramacca, Grammichele, Caltagirone, Giarre, Misterbianco, Lentini, Pachino, Vittoria, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo e Alcamo. La gauche siciliana spera nel ritorno del segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che pochi giorni fa ha portato il proprio supporto ai candidati di Adrano e Caltagirone. Last but not least il Partito Democratico. I dem, ringalluzziti dalla tornata elettorale delle recenti amministrative nelle maggiori città italiane, fanno sul serio. Come certificato dalle recenti dichiarazioni del segretario nazionale, Enrico Letta.

”La Sicilia è al centro della nostra attenzione, ci sono importanti momenti elettorali, e li seguiremo e cercheremo di dare una mano con il massimo impegno”, ha detto il segretario. E l’agenda dei dem sembra confermarlo. Nelle scorse settimane sono venuti a dare manforte ai candidati l’ex Ministra Paola De Micheli (presente ad Adrano, Vittoria e Misterbianco) e l’europarlamentare Pietro Bartolo (Misterbianco). A tirare la volata finale ci saranno la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani (due le tappe previste per giovedì: Rosolini e Caltagirone) e il vice segretario Giuseppe Provenzano. L’ex ministro del Sud, presente a San Cataldo già in occasione dei primi giorni di campagna elettorale sarà a Vittoria, Adrano e Caltagirone per “chiudere” in piazza a Grammichele venerdì sera.

Un testimonial d’eccezione per la campagna elettorale del Pd siciliano, seppure a distanza, sarà il ministro della Cultura Dario Franceschini. Due gli appuntamenti online previsti per domani al fianco del segretario Anthony Barbagallo: uno a sostegno del candidato sindaco di Adrano, l’altro a supporto del candidato di Caltagirone.



