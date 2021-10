Meteo, ancora maltempo in Sicilia: arriva nuovo vortice ciclonico

Aria fredda dalla Russia, calo delle temperature in tutte le regioni

L’arrivo di un nuovo vortice ciclonico, questa volta più freddo e proveniente dalla lontana Russia, scombussolerà in piani del fine settimana in tutta Italia, Sud compreso. Tra sabato e domenica oltre ai venti che soffieranno sempre forti dai quadranti settentrionali, i temporali saranno diffusi su tutto il meridione, anche con grandinate. Leggi anche: ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Temperature in calo

Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente su tutte le regioni fino a raggiungere misure sotto la media del periodo. L’ingresso dei venti settentrionali tra l’altro, farà precipitare i termometri soprattutto alla notte e al primo mattino. Piogge diffuse in Sicilia, dove si prevede maltempo per tutto il fine settimana, specie sull’area settentrionale. Gia nelle scorse ore l’Isola è stata flagellata dal maltempo, soprattutto sul versante orientale. Leggi anche: Danni per milioni a Catania Tragedia sfiorata: crolla un traliccio

