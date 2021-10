“No al tram in centro, pronti a fare le barricate in città”

“Si è svolta questa mattina una riunione del gruppo consiliare della Lega di Palermo – dichiarano i consiglieri Igor Gelarda, Marianna Caronia, Alessandro Anello, Sabrina Figuccia e Roberta Cancilla – Tra i temi trattati c’è quello della linea tram che rischia di deturpare e condannare al traffico definitivo pezzi importantissimi del centro di Palermo come via Roma e via Libertà. Su questo la Lega non ha dubbi ed è pronta a fare le barricate pur di preservare la città. Al contrario si è discusso dell’importanza del decentramento, mai attuato da Orlando, che sarà uno dei temi programmatici che la Lega porterà avanti nella prossima consiliatura. Si è già cominciato a lavorare alle liste delle prossime comunali , ma soprattutto ai programmi che, all’interno dell’armonia e delle convergenze del centrodestra, la Lega presenterà per fare la differenza nella Palermo del dopo Orlando. Un grazie di cuore va, infine, da parte di tutto il gruppo, a Matteo Salvini per l’opera politica che sta svolgendo a difesa degli italiani”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI