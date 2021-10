Palermo Ladies Open: al via la prelazione per gli abbonati

PALERMO – Ha preso il via la vendita degli abbonamenti alla 33^ edizione dei Palermo Ladies Open, Torneo internazionale di tennis femminile del circuito WTA in programma al Country Time Club nel mese di luglio del 2022.. La prima fase, e cioè fino al 17 ottobre prossimo, è riservata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione con prezzo “speciale”.

Quattro le tipologie di abbonamenti in vendita: Tribuna Monte Cuccio file 1,3 e 5, 150 euro; Tribuna Monte Cuccio ultima fila 130 euro; Tribuna Montepellegrino file 1,3 e 5, 115 euro; Tribuna Montepellegrino ultima fila 100 euro. Le tessere di questa prima fase potranno essere acquistate esclusivamente alla segreteria del Circolo Country Club, in viale dell’Olimpo a Palermo.

La disponibilità dei posti, al momento, è la stessa del 2021, e cioè di 340 su un totale dell’impianto del campo centrale di 1.500 sediolini. “Presto – ha sottolineato il Direttore dei 33^ Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – potrebbe entrare in vigore una normativa che dovrebbe consentire di sfruttare in misura maggiore la capienza degli impianti. Siamo pronti ad offrire agli appassionati tutti i posti che si dovessero rendere disponibili. Sempre nel rispetto delle misure di prevenzione di contagio da Covid 19. L’avvio della campagna abbonamenti è il primo passo ufficiale di un Torneo che diventa sempre di più punto di riferimento per l’intero circuito WTA. La 33^ edizione sarà caratterizzata, soprattutto, dal ritorno al Country di tutte le migliori tenniste azzurre che potranno, come sempre, contare sull’affetto ed il supporto degli spettatori siciliani”.



