Canoa Polo, sono iniziati gli Europei a Catania

CATANIA – Gol. Spettacolo ed emozioni. Nello splendido scenario del Porto di Catania (Molo di Levante) sono scattati stamattina i Campionati Europei di canoa polo. La manifestazione, organizzata dallo JomarClub Catania, con il supporto del Circolo Canoa Catania, del Comune di Catania, della Regione Siciliana, della Federazione italiana canoa kayak (Fick), del Coni, dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto, ha preso il via regolarmente alle ore 10,50.

Senior maschile: l’Italia nel girone C parte forte. Nella gara d’esordio azzurri vittoriosi sul Portogallo per 4-0 (a segno Davide Novara, Luca Bellini, Gianmarco Emanuele e ancora Luca Bellini). La squadra guidata dal direttore tecnico Rodolfo Vastolacede poi alla Francia. I transalpini si impongono per 5-0. Domani (ore 9,10) Luca Bellini e compagni sfideranno la Lituania. Il capitano azzurro è carico: “E’ bellissimo giocare in casa – afferma Bellini -. Siamo partiti bene contro il Portogallo. Peccato per il passaggio a vuoto contro la Francia. Domani sono certo che batteremo la Lituania. La squadra è carica. Siamo tutti in grande forma”.

Senior femminile: le azzurre, nel gruppo C, lottano contro la Francia, ma cedono per 2-1. Sblocca il risultato Martina Anastasi; pareggia Moal Claire; rete decisiva di Louis Celeste. Contro la Svizzera riscatto italiano con successo per 2-1 griffato dai gol di Silvia Cogoni e Flavia Landolina.

Under 21 maschile: l’Italia del duo Riccardo Ibba-Fabio Saurocomincia la kermesse piegando la Polonia per 5-4 al termine di una girandola di emozioni. Reti tutte catanesi: quattro gol di uno scatenato Tommaso Lampò e rete di Pietro Iuvara. Seconda gara vinta contro la Gran Bretagna per 4-2. Tripletta di Lampò e gol di Iuvara. “Siamo abbastanza convinti di poter fare bene – dichiaraFabio Sauro -. Ho a disposizione una squadra giovanissima con ben sette innesti nuovi. Una formazione dal sicuro futuro. Se giochiamo con concentrazione potremmo sicuramente disputareun bel torneo”.

Under 21 femminile: azzurre subito concentrate e vincenti contro la Polonia. Le ragazze di Alessandra Catania conquistano il successo per 4-3 (gol azzurri di Veronica Mazzanti, MariasoleMahn, Fabrizia Illiano e Margherita Pontecorvo). Contro la Spagna un pareggio (3-3 il finale con reti di Giulia Buonvenga, Veronica Mazzanti e Claudia Fanni). Match contro la Germaniachiuso sul 4-3 per l’Italia.

ALTRI RISULTATI

SENIOR MASCHILE

GIRONE A: Danimarca-Svezia 5-1, Germania-Danimarca 4-1.

GIRONE B: Olanda-Spagna 4-3, Gran Bretagna-Olanda 2-3.

GIRONE C: Francia-Lituania 7-1, Portogallo-Lituania 9-2.

GIRONE D: Polonia-Svizzera 5-5, Russia-Austria 10-1, Polonia-Russia 2-3, Svizzera-Austria 7-3.

SENIOR DONNE

GIRONE A: Gran Bretagna-Spagna 1-4, Gran Bretagna-Polonia2-3.

GIRONE B: Olanda-Svezia 3-3, Germania-Svezia 8-2.

GIRONE C: Danimarca-Svezia 4-5, Francia-Danimarca 3-1.

UNDER 21 MASCHILE

GIRONE A: Germania-Portogallo 9-1, Portogallo-Irlanda 2-3, Germania-Irlanda 6-2.

GIRONE B: Polonia-Gran Bretagna 5-5.

GIRONE C: Svizzera-Olanda 2-4, Danimarca-Repubblica Ceca 5-5, Olanda-Repubblica Ceca 7-3, Svizzera-Danimarca 4-3

GIRONE D: Spagna-Francia 5-1, Belgio-Russia 6-2, Francia-Russia 10-3, Spagna-Russia 9-2, Francia-Belgio 8-2.

UNDER 21 DONNE:

Girone Unico

Francia-Olanda 4-2, Gran Bretagna-Spagna 4-1, Gran Bretagna-Polonia 4-2, Germania-Olanda 9-2, Olanda-Polonia 2-3, Gran Bretagna-Francia 2-4.

Domani seconda giornata di gare. Il via alle ore 8. Sabato finali Under 21 e domenica finali Senior.

Tutte le gare potranno essere seguite in streaming sulla pagina Facebook di Futura Production e sul sito ufficiale della Federazione italiana canoa kayak www.federcanoa.it. Le finali anche su Telejonica canale 18 del digitale terrestre.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI