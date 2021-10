Palermo, centro sportivo: arriva l’ok del Comune di Torretta

PALERMO – “Con determinazione n. 155 del 29/9/2021 il Comune di Torretta ha preso atto dei verbali del 04/09/2021 e del 24/09/2021 relativi alla sedute della Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona, per l’acquisizione dei pareri finalizzati all’approvazione del progetto esecutivo per la “Realizzazione del Centro Sportivo della Società calcistica Palermo FC”. Prosegue l’iter burocratico per l’avvio dei lavori per la realizzazione del Centro Sportivo del Palermo. La “casa rosanero”, dove giocatori, staff e settore giovanile potranno lavorare con serenità e con tutti gli strumenti necessari per rendere al meglio a far cresce anche i talenti del futuro. Il Comune di Torretta ha infatti comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, passo fondamentale per proseguire il progetto.

“Contestualmente – si legge nella nota – è stata determinata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14-bis della L.241/90 es.m.i. e dell’art.18 della L.R.7/19, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa al progetto di Realizzazione del suddetto centro sportivo conformemente ai pareri e prescrizioni espressi in conferenza dagli enti convocati”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI