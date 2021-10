Parcheggio di piazzale Sanzio, pubblicato il progetto

CATANIA – Pubblicato oggi sul sito dell’Urega, con una base d’asta di 5.164.775,40 euro oltre iva, il progetto per la realizzazione del parcheggio scambiatore, del parco a verde e della viabilita’ circostante il piazzale Raffaello Sanzio a Catania. Completando un complesso iter avviato due anni addietro dalla giunta Pogliese con la redazione del piano di tre parcheggi nelle aree esterne al centro urbano, il progetto dell’area di sosta scambiatore “Sanzio”, con 315 stalli per auto e 12 per bus, con annessi area a verde con parco giochi e nuovo piano viario della zona, entra così nella fase realizzativa delle opere.

Il progetto prevede anche due ampi spazi con copertura a “Vela” per garantire zone ombreggiate e di riparo dalle piogge, in grado di resistere ai venti piu’ forti: una verra’ posizionata nella zona del capolinea Amt e un’altra nello spazio giochi attrezzato per i bambini. “Il nuovo parcheggio pubblico di piazzale Sanzio, di cui una larga parte e’ un parco urbano con zona bambini e spazio attrezzato per l’Amt – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – e’ stato progettato anche per determinare un incisivo impatto sulla mobilita’ e la circolazione. E’ prevista, infatti, l’esecuzione di una grande rotatoria nella confluenza dell’omonimo viale con via Vincenzo Giuffrida, con l’eliminazione del semaforo a tre cicli, ma anche la realizzazione di un torna indietro in piazza Abramo Lincoln e un altro in via Imperia”.

“Ringrazio ancora una volta – ha aggiunto il sindaco di Catania – l’assessore regionale Marco Falcone e il direttore delle infrastrutture Fulvio Bellomo, per avere concesso il finanziamento al progetto comunale che riqualifica un’intera zona cittadina. L’area di piazzale Sanzio infatti, intercetta il traffico veicolare privato, sia perche’ e’ situata in corrispondenza dei principali assi di accesso urbano e sia perche’ offre ai cittadini la possibilita’ di lasciare il proprio mezzo a favore di quello pubblico, bus o Metro, quest’ultimo grazie alla fermata Fce Giuffrida distante appena duecento metri. Un obiettivo portato avanti – ha ricordato Poglese – anche grazie all’assessore Arcidiacono e all’assessore Enrico Trantino, che coniuga efficienza con vivibilita’ sia per il grande spazio a verde che sorgera’ a specchio con parco Falcone, sia per il nuovo assetto viario che elimina situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni”.



