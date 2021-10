No Green Pass: scontri e feriti, il sabato bestiale di Roma VIDEO

E’ stato fin qui un sabato bestiale per Roma. Un giorno di violenza, di paura e di estremismo. La cronaca è pesante. Si sono verificati tafferugli e tensioni con la polizia durante la manifestazione dei No Green pass. La sede della Cgil è stata presa d’assalto. Sono tre al momento i fermati per le violenze. La loro posizione è ora al vaglio. C’è un ferito tra gli agenti di polizia. Il premier Draghi ha condannato l’accaduto. Ecco la diretta con cui abbiamo seguito gli eventi.

IL VIDEO

LA NOSTRA DIRETTA

Scontri e tensioni con la polizia durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. I manifestanti si sono poi riversati nelle vie del centro, le forze dell’ordine hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni.

E’ stata occupata la sede della Cgil, che su twitter scrive: ‘La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax, resisteremo’. Cortei e presidi anche a Milano

A Largo Chigi il cordone delle forze dell’ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. Alcuni manifestanti in risposta hanno lanciato petardi e bombe carta.

GUARDA IL VIDEO

“Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile. Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, commentando quanto avvenuto nella capitale durante la manifestazione ‘No Green pass’.

I media e la rete riportano insulti a Mario Draghi definito “boia” e ai giornalisti “terroristi”.

Alcuni no green pass sono stati fermati dalle forze dell’ordine, riferisce l’agenzia Adnkronos. Secondo quanto si apprende, sono in corso accertamenti per verificare la loro posizione. Le forze dell’ordine hanno operato ”con interventi proporzionati alle azioni dei manifestanti”, ha sottolineato la questura di Roma. Nel corso della protesta ci sono stati momenti di tensione e ”sono stati utilizzati lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi violenti”.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane”, si legge in una nota diffusa da palazzo Chigi nella giornata caratterizzata in particolare dai disordini a Roma, dove si è tenuta una manifestazione No Green Pass. “Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico”.

Tutte le sedi della Cgil in Sicilia saranno aperte e presidiate domani, a partire dalla sede regionale di via Bernabei 22, in segno di condanna agli attacchi di queste ore da parte di manifestanti no – vax , no green – pass- 2 e di Forza Nuova. Così riporta un’agenzia Ansa. La Cgil ha chiesto alle tutte le questure e le prefetture di vigilare a tutela dell’agibilità democratica del sindacato. “Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche- dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino- all’aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione – aggiunge- da quella di opinione a quello alla salute e quanto sta accadendo desta allarme, va condannato e obbliga a un serrate le fila di tutte le forze democratiche”.

“L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. “Domattina alle 10, davanti la sede della Cgil, – aggiunge il leader del sindacato di Corso d’Italia – è convocata d’urgenza l’assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie”.

AGGIORNAMENTI



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI