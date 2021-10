Filippi: “Buona prestazione, non vedevo l’ora di salutare Zeman”

“La prestazione è stata buona, siamo stati sempre alti e attenti. Abbiamo lavorato con lo staff per dare serenità e equilibrio ai ragazzi, cercando di eliminare qualche blocco mentale che a volte è capitato nelle scorse gare. Siamo soltanto all’ottava giornata, bisogna pensare partita dopo partita, più in là potremo iniziare a fare i calcoli. Giocare contro il Foggia di Zeman dà sempre un effetto particolare visto che per me il mister rimane un grande allenatore e una persona coerente. Un tecnico che ha dato un cambio generazionale. Dobbiamo sempre essere equilibrati sia durante le prestazioni positive che nel momento in cui sono negative. Dobbiamo dare continuità al lavoro quotidiano”. Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Giacomo Filippi in conferenza stampa al termine della gara contro il Foggia vinta con il risultato di 3-0.

Il tecnico dei rosanero ha proseguito: “Affrontare Zeman è stata una grande emozione, non vedevo l’ora di andare in campo per poterlo salutare. Vincere contro una squadra come il Foggia ha sempre un sapore diverso, parliamo di una compagine che lotterà fino alla fine per le prime posizioni. Odjer ha giocato un’ottima partita come tutti i sedici che sono andati in campo, anche contro il Campobasso aveva offerto una buona prestazione macchiata da un’espulsione non troppo limpida. Se a Castellammare avessimo segnato nei primi minuti sarebbe cambiato tutto, noi cerchiamo di prendere alti gli avversari. L’attacco non credo sia sterile, in queste otto partite abbiamo costruito tanto anche se a volte non siamo troppo precisi sotto porta. Non sono preoccupato per la fase offensiva della mia squadra, dobbiamo essere più incisivi e altruisti negli ultimi metri”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI