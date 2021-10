Palermo-Foggia 2-0: Brunori pericoloso in ripartenza LIVE

PALERMO – Si affrontano allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo, la compagine rosanero guidata da Giacomo Filippi e il Foggia del tecnico Zdenek Zeman. La sfida è valida per l’ottava giornata del girone C di Serie C e nell’impianto sportivo del capoluogo siciliano, entrambe le squadre sono in cerca di continuità di risultati per il prosieguo del campionato. Le aspettative per assistere ad una gara piena di colpi di scena non mancano.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, i padroni di casa attaccano da destra verso sinistra in maglia rosanero. Ospiti con la maglia bianca, l’arbitro fischia e inizia il match! Al 4′ arriva l’occasione vincente per il Palermo: i rosanero rubano la sfera agli avversari, Brunori buca centralmente la difesa del Foggia e serve Floriano che a tu per tu con Alastra non sbaglia e mette a segno il gol del momentaneo vantaggio! Brunori riceve palla al limite dell’area di rigore al minuto numero 8, calcia in porta in diagonale ma Alastra blocca la sfera. Al 14′ incursione in area rosanero del Foggia, Odjer ferma l’avversario in maniera regolare secondo il direttore di gara, sarà calcio d’angolo per i pugliesi. Sugli sviluppi del corner nulla di pericoloso per Pelagotti. Al 17′ il Foggia va in gol con Sciacca dopo una super parata di Pelagotti, l’arbitro però ferma l’azione per una posizione di fuorigioco. Al minuto numero 20 il Palermo raddoppia! De Rose ruba palla a metà campo e verticalizza immediatamente per Brunori che dopo alcuni metri palla al piede batte ancora Alastra!

Due minuti dopo Floriano, dalla corsia mancina, serve centralmente Fella, Alastra però legge bene la situazione ed esce dai propri pali spazzando via la sfera. Ferrante al 23′ sfrutta un rimpallo a suo favore e calcia in porta, Pelagotti para senza troppe difficoltà. Palermo ancora pericoloso in verticale sull’asse Floriano-Brunori al 29′: il portiere del Foggia esce ancora dai pali e insegue il 9 rosanero anche fuori dalla propria area di rigore, lo atterra quasi sulla linea di fondo e viene ammonito. Calcio di punizione per i rosanero molto vicino alla bandierina del corner, sfruttato male però da Floriano perché il suo cross si spegne sul fondo. Al 34′ Ferrante prova a impensierire Pelagotti con una conclusione al volo dal limite dell’area piccola, ancora una volta però l’estremo difensore dei siciliani blocca la sfera. Ultimi minuti del primo tempo senza occasioni particolari da una parte o dall’altra, dopo un minuto di recupero l’abritro manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Le compagini tornano sul terreno di gioco, prima del fischio d’inizio Zeman effettua una doppia sostituzione: escono Merola e Gallo che cedono il posto a Merkaj e all’ex Palermo Rizzo Pinna. Subito dopo, l’arbitro fischia l’inizio della ripresa. La gara sembra proseguire sulla stessa scia del primo tempo, con il Palermo che prova a rendersi pericoloso rubando la sfera e colpendo il Foggia in contropiede. Al 53′ Brunori ruba la sfera in velocità a Markic e tenta l’eurogol con un pallonetto quasi da centrocampo, la sfera finisce di poco alta sopra la traversa. Petermann cinque minuti dopo ci prova con una conclusione al volo dalla lunga distanza, Pelagotti si fa trovare pronto. Ancora Brunori in ripartenza per i rosanero impensierisce Alastra e tutta la difesa dei pugliesi, il Palermo ottiene un corner che però non sfrutta al meglio. Al 65′ cambio anche per Filippi, Peretti entra in campo al posto di Marconi. Subito dopo Brunori batte un calcio di punizione ottenuto dai rosanero in precedenza, la sua conclusione sfiora la traversa.

Al 69′ ottima incursione centrale di Fella che viene servito da Floriano, la sua conclusione viene murata in due tempi da Alastra. Subito dopo arrivano alcune sostituzioni. Per il Foggia entra Girasole al posto di Markic. Filippi invece manda sul rettangolo di gioco Soleri e Dall’Oglio al posto dgli autori dei gol del doppio vantaggio rosanero, cioè Brunori e Floriano. Zeman al 75′ manda in campo Di Grazia al posto di Ferrante. Foggia a trazione anteriore negli ultimi minuti dell’incontro. Il club pugliese guidato da Zeman è alla ricerca del gol che potrebbe riaprire il match a 10 minuti dalla fine. All’82’ doppio cambio per il Palermo, escono Fella e Lancini ed entrano Luperini e Marong. Anche Zeman effettua un’altra sostituzione, esce Rocca che cede il posto a Ballarini.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 79 Lancini (dall’83’), 15 Marconi (dal 65′ Peretti), 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 3 Giron; 23 Fella (dall’82’), 7 Floriano (dal 70′ Dall’Oglio); 9 Brunori (dal 70′ Soleri). A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 54 Peretti, 16 Mannina, 17 Luperini, 11 Dall’Oglio, 31 Corona, 27 Soleri. Allenatore: Filippi.

FOGGIA: 1 Alastra, 2 Garattoni, 4 Gallo (dal 46′ Rizzo Pinna), 5 Markic (dal 69′ Girasole), 8 Rocca, 9 Ferrante (dal 75′ Di Grazia), 10 Curcio, 18 Merola (dal 46′ Merkaj), 19 Sciacca (dall’84’ Ballarini), 25 Petermann, 27 Martino. A disposizione: 12 Volpe, 7 Rizzo Pinna, 11 Merkaj, 17 Vigolo, 20 Girasole, 21 Garofalo, 23 Di Jenno, 24 Ballarini, 26 Tuzzo, 28 Di Grazia. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Monaldi (Macerata). ASSISTENTI: Dicosta (Novara) – Ciancaglini (Vasto). IV UOMO: Gemelli (Messina).

MARCATORI: Floriano (4′), Brunori (20′).

NOTE: Ammoniti: Giron, Alastra, Markic, Marconi, Dall’Oglio, De Rose.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI