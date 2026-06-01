 2 Giugno, Fontana “La democrazia si rafforza con partecipazione e giovani”
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ROMA (ITALPRESS) – “Siamo alla vigilia della Festa della Repubblica, anniversario fondamentale che richiama il valore della scelta compiuta dagli italiani 80 anni fa. In un contesto internazionale particolarmente complesso, è nostro dovere rafforzare la consapevolezza dell’importanza della partecipazione, soprattutto dei giovani, alla vita pubblica. La democrazia si rafforza quando ciascuno si sente parte di un destino condiviso. Per questo la Camera dei deputati ha promosso numerose iniziative, a partire dalla mostra nella Sala della Lupa, luogo in cui furono proclamati i risultati del referendum istituzionale e dove è conservato uno dei tre originali della Costituzione. Abbiamo voluto coinvolgere i giovani attraverso incontri, podcast, progetti con le scuole e iniziative divulgative, nella convinzione che conoscere la nostra storia, e le vite dei protagonisti, significhi comprendere il valore della libertà e delle istituzioni democratiche”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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