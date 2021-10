Sparatoria a Cinisi, colpiti due fratelli: ricoverati d’urgenza

CINISI – Due fratelli di 23 anni e 21 anni sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco, intorno alle 4 di stanotte, nei pressi di un distributore di benzina tra corso Umberto e via Venuti, a Cinisi, nel Palermitano. I due sono stati portati all’ospedale dai sanitari del 118. Il ventitreenne si trova in questo momento in sala operatoria. I carabinieri stanno acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona, a cominciare proprio da quelle del distributore di benzina.



