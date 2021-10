PALERMO – Sono 273 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 13.879 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2% ieri era all’1,8%. L’isola è al terzo posto nei contagi giornalieri, al primo c’è il Veneto con 342 casi al secondo la Lombardia con 306 nuovi positivi.

I dati in Sicilia

Gli attuali positivi sono 10.036 con una diminuzione di 617 casi. I guariti sono 878 mentre si registrano altre 12 vittime che portano il totale dei decessi a 6.909. Sul fronte ospedaliero sono adesso 379 i ricoverati, 8 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 39, tre in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 54 casi, Catania 99, Messina 30, Siracusa 31, Ragusa 3, Trapani 19, Caltanissetta 5, Agrigento 16, Enna 16.

In Italia

Sono 2.494 in Italia i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.516. Sono invece 49 le vittime in un giorno, ieri erano stata 34. Sono 315.285 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 114.776. Il tasso di positività è allo 0,79%, in calo rispetto all’1,3% di ieri. Sul fronte ospedaliero, invece, sono 370 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 21 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.665 (ieri 2.688), rispetto a ieri sono 23 in meno.

