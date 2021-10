MONTALLEGRO (AGRIGENTO) – Tragedia nell’Agrigentino dove due giovanissimi fidanzati, entrambi diciassettenni, sono deceduti nel primo pomeriggio in seguito ad un incidente stradale lungo la strada statale 118. Le vittime sono Gaetano Maragliano e Martina Alaimo: lui di Raffadali, lei di Agrigento. Viaggiavano a bordo di una motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbero perso il controllo del mezzo a due ruote scivolando sul selciato e invadendo la corsia di marcia opposta dove sopraggiungeva un’auto.

I soccorsi

L’impatto è stato violento e per i due minori non c’è stato nulla da fare. Sul posto il personale medico e i carabinieri di Montallegro competenti per territorio.



