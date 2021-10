Nasconde la droga nel calzino: beccato dalla polizia

Un pregiudicato è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e una persona è stata segnalata per uso personale.

CATANIA – Un pregiudicato è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e una persona è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di droga: è questo il bilancio di un controllo avvenuto in nottata da parte degli agenti delle Volanti. I due, che si trovavano a bordo di un’autovettura insieme a una terza persona risultata estranea ai fatti, sono stati fermati per un controllo su strada. I poliziotti, che conoscevano il conducente della vettura per i suoi trascorsi di polizia, hanno colto immediatamente il nervosismo generato dalle divise e hanno approfondito l’accertamento procedendo a una perquisizione personale, poi estesa anche al veicolo.

L’intuizione si è rivelata corretta: infatti, all’interno del tappo carburante dell’auto, sono stati rinvenuti 6 involucri in cellophane trasparente contenenti marjuana e la medesima sostanza stupefacente è stata ritrovata anche dentro un calzino di uno dei passeggeri.

Pertanto, la droga rinvenuta è stata sequestrata, il conducente della vettura, pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio, mentre il passeggero che occultava la sostanza nel calzino è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura.



