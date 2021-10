Gastriti e tiroidi curati con ultrasuoni, nuovo giudizio per una dottoressa

NUORO- Arriva un nuovo rinvio a giudizio per Alba Veronica Puddu, la dottoressa di Tertenia già a processo in Corte d’Assise a Cagliari per omicidio volontario, circonvenzione di incapace e truffa, per aver curato con gli ultrasuoni pazienti affetti da tumore, poi deceduti.

Questa volta i reati contestati sono truffa aggravata e lesioni personali per patologie non mortali, per i quali il gup del tribunale di Lanusei, Mariano Arca, ha disposto il processo davanti alla giudice monocratica Nicole Serra fissando la prima udienza per il 22 aprile 2022. La dottoressa Puddu, nel frattempo già sospesa dall’ordine dei medici di Nuoro, avrebbe curato con ultrasuoni patologie come tiroiditi e gastriti, ma in sede di incidente probatorio il medico legale Ernesto D’Aloja, consulente del pm Gualtiero Battisti, aveva stabilito che queste cure non solo non avevano sortito alcun effetto ma in un caso avrebbero aggravato le condizioni del paziente per la sospensione delle cure tradizionali.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI