Donna scomparsa a Termini Imerese, i familiari: “Chiediamo il vostro aiuto”

Da ieri pomeriggio nessuna traccia di una donna a Termini Imerese, nel Palermitano. Ore di angoscia per la famiglia, che sui social pubblica un appello per chiedere aiuto. La donna scomparsa è Salvina Bulfamante, 77 anni. La nipote, Giovanna Bulfamante,in preda alla preoccupazione, fornisce i dettagli che potrebbero essere utili a chiunque dovesse avvistarla. “Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Ieri, nel primo pomeriggio, mia zia, si è allontanata da casa sua, nella zona alta di Termini Imerese, a piedi, senza dire dove andava e non è più rientrata. Conduce una vita molto ritirata e non l’ha mai fatto. Siamo molto preoccupati. Potrebbe essere lucida e orientata oppure senza contatto con la realtà, in un suo mondo fabuloso”.

La segnalazione ai carabinieri

“Il comando dei Carabinieri di Termini, allertato ieri sera – si legge – la sta cercando con una solerzia che ringrazio ancora di tutto cuore, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Mia zia è bassina ed esile, coi capelli castani tinti di media lunghezza, pare indossasse una maglia gialla. Se pensate di averla vista, vi prego di contattarmi. Grazie a chiunque vorrà aiutarci anche solo condividendo questo avviso”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI