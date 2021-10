Rivoluzione Whatsapp, ecco cosa succederà dal 1 novembre

Rivoluzione Whatsapp dal 1 novembre. L’app regina della messaggistica da lunedì 1 novembre smetterà di funzionare per diverse tipologie di smartphone, sia con sistema Android che iOS.

Dopo il down a livello mondiale di qualche settimana fa che ha coinvolto anche Facebook e Instagram, WhatsApp ha annunciato un elenco di telefoni che non supporteranno più l’applicazione a partire dal 1 novembre 2021. Vediamo nel dettaglio su quali smartphone non funzionerà più. In linea generale continueranno a essere supportati gli smartphone con Android 4.0.3 e le versioni successive. Per quanto riguarda gli iPhone, invece, l’app continuerà a girare su tutti quelli dotati di sistema iOS 9 e versioni successive.

Whatsapp non sarà più supportato dagli IPhone 4, Samsung Galaxy Note 3, Sony Xperia Z1, HTC One M7, Motorola Moto X, Xiaomi Mi 3, Huawei Ascend P1, Huawei Ascend P1 s, Samsung Galaxy S2.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI