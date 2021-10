Mafia, sequestrata casa discografica dei neomelodici

CATANIA – Sequestrata la casa discografica di molti cantanti neomelodici. È uno dei punti focali dell’operazione Picaneddu, scattata questa mattina, condotta dai carabinieri di Catania. Nel mirino degli investigatori due imprenditori, indagati a vario titolo per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Per la Dda di Catania i due avrebbero custodito “il patrimonio accumulato dai mafiosi, in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza e sottrarlo ad eventuali misure di prevenzione patrimoniali”.

I Carabinieri hanno quindi eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 1 milione di euro. Nel tesoro del boss finito nelle mani dello Stato anche la casa discografica “Q Factor Records s.a.s.”, intestata ad uno dei figli di Giovanni Comis, oggi arrestato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI