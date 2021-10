Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la figlia che è morta sul colpo. Indagano i carabinieri.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI