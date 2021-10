Meteo, allerta gialla: tempesta a Catania e previsioni

Temperature massime in calo su tutta la regione. Ecco come andrà nelle prossime ore

Siuazione instabile su tutta la Sicilia con allerta gialla. Molte nubi compatte rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; tempesta a Catania. Temperature minime in aumento sul resto del Paese.

Le temperature massime sull’Isola

Temperature massime in diminuzione sull’Isola, stazionarie altrove: l’aria fresca continua a persistere sulla regione, ma con venti in generale deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi tutti i bacini.

Molte nubi compatte su Sicilia e Calabria meridionale, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; nubi basse sulle regioni adriatiche e restanti regioni ioniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione. Temperature minime in aumento sul resto del Paese; massime in aumento lungo le aree appenniniche e in diminuzione sulla Sicilia, stazionarie altrove. Venti in generale deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi tutti i bacini.

Previsioni per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. LUNEDI 18 OTTOBRE:Nord: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di qualche foschia mattutina lungo il fiume Po, ma il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 16 e 22 gradi.Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile su Calabria meridionale e Sicilia. Su queste zone ci sarà qualche rovescio a carattere irregolare. Nubi diffuse altrove.

MARTEDI 19 OTTOBRE:Nord: La giornata sarà contraddistinta da qualche occasionale nebbia mattutina sulle zone pianeggianti, il cielo però si presenterà molto nuvoloso o addirittura coperto nel pomeriggio.Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o localmente con nubi sparse su Toscana, Umbria e Marche.Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso in Sicilia e sul reggino, per il resto si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti deboli settentrionali.

MERCOLEDI 20 OTTOBRE:Nord: Nuvolosità più presente anche con cielo a tratti coperto e piovaschi su Liguria e a carattere sparso su Piemonte e Lombardia. Nebbie tra Lombardia e Veneto. Centro: Bel tempo prevalente e da un ampio soleggiamento, infatti a parte qualche nube sparsa sulla Toscana, per il resto il cielo si presenterà prevalentemente sereno.Sud: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse solo sulla Sicilia. Temperature massime tra 18 e 23 gradi.

