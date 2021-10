Covid: segnali di risalita dei contagi, i particolari

ROMA – Segnali di risalita della curva dei contagi da virus SarsCoV2 a livello nazionale, mentre nelle regioni l’incidenza è in aumento più marcato in Piemonte e Friuli Venezia Giulia, più lieve in Campania. Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

“A livello nazionale continua la frenata del calo dei contagi, sia per la percentuale di positivi ai test molecolari che per il totale di positivi a entrambi i due tipi di test”, osserva l’esperto. “La situazione è di stasi negli ultimi 7-10 giorni e l’analisi alle differenze percentuali mostra che il trend sembra cambiare verso la risalita”. Da una settimana, inoltre, è in frenata la discesa della curva degli ingressi giornalieri in terapia intensiva”. Quanto ai decessi, “dopo la frenata della discesa della curva dell’incidenza giornaliera di una dozzina di giorni fa, la curva scende in modo lineare”.



