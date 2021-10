Tubercolosi: l’ateneo di Catania prevede la validità del vaccino

Catania – Sarà l’università di Catania a ‘prevedere’, tramite modelli computazionali, la validita’ del vaccino terapeutico anti tubercolosi Ruti in via di sperimentazione da parte della Clinical research network India. La casa farmaceutica spagnola Archivel Farma ha ufficialmente iniziato la sperimentazione clinica del suo prodotto. Nei giorni scorsi e’ stato reclutato il primo paziente da parte dell’All India institute of medical sciences (Aiims) di Nuova Delhi che condurra’ gli studi clinici insieme con l’Agartala government medical college di Agartala nei propri centri.

La sperimentazione clinica è finanziata congiuntamente nel progetto STriTuVaD dal programma Horizon 2020 della Commissione Europea e dal Dipartimento di Biotecnologie del governo indiano. Con il reclutamento dei pazienti affetti da tubercolosi e da tubercolosi multifarmaco-resistente e l’inizio della sperimentazione clinica, sara’ possibile utilizzare le informazioni dello studio per quantificare l’accuratezza predittiva del framework computazionale “Universal Immune System Simulator for TuBerculosis” sviluppato tra le azioni del consorzio STriTuVaD dal gruppo di ricerca “Combine” dell’universita’ di Catania coordinato dal prof. Francesco Pappalardo.

“Il modello – spiega Pappalardo – permetterebbe di prevedere la risposta individuale di pazienti con tubercolosi attiva al trattamento con nuove terapie. Queste informazioni saranno essenziali nella futura qualificazione regolatoria dei metodi di sperimentazione in silico, un’innovazione dirompente che potrebbe accelerare e ridurre i costi per lo sviluppo di terapie piu’ efficaci per questa malattia ancora oggi mortale”.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Olga Rue’, amministratore delegato di Archivel Farma – dopo tanti sforzi compiuti da tutti i membri del Consorzio possiamo iniziare questa sperimentazione clinica in ospedali indiani cosi’ prestigiosi e in uno dei paesi purtroppo piu’ colpiti dalla malattia da tubercolosi”.



