Catania, era sfuggito al blitz: arrestato Vincenzo Dato

CATANIA – Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato Vincenzo Dato, 45 anni, per associazione mafiosa in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Gip su richiesta della Dda etnea. Era irreperibile da quattro giorni, quando sfuggi’ al blitz dell’operazione ‘Picaneddu’ nei confronti di 13 persone appartenenti a un gruppo legato accusato di avere collegamenti con la ‘famiglia’ Santapaola Ercolano di Cosa Nostra.

Vincenzo Dato.

Il ricercato è stato localizzato da militari dell’Arma a Floridia, nel Siracusano, e individuato, dopo un lungo servizio di avvistamento, sulla strada provinciale 12 mentre, a bordo di una Fiat Panda, viaggiava in compagnia di un familiare. Dato, alla vista dei carabinieri, ha cercato di fuggire anche urtando l’autovettura dei militari dell’Arma, che sono comunque riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Dopo l’espletamento delle formalita’ di rito e’ stato condotto nella circondariale di Catania Bicocca.



