Digitale terrestre, da domani si cambia: alcuni canali non saranno più visibili

Resta in vigore il bonus per l'acquisto di decoder o televisioni

Da domani, mercoledì 20 ottobre, avrà inizio un cambio graduale per la televisione italiana, che si avvicina al digitale terrestre Dbv-T2, con l’abbandono dello standard di trasmissione Dvb-T, che avverrà col mutamento dall’attuale standard di codifica video Mpeg-2 in favore dell’Mpeg-4. Tutte novità che permetteranno di godere di una visione con più qualità e definizione più alta.

Il cambiamento, come detto, sarà graduale e diventerà definitivo, a meno di proroghe, il 1° gennaio 2023, data in cui la ricezione dei programmi tv sarà possibile soltanto attraverso tv o decoder di nuova generazione.

Da domani i canali non più visibili sui televisori che non supportano l’Hd saranno 9 programmi Rai e 6 Mediaset: si tratta di Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

I telespettatori potranno godere di notevoli vantaggi e la TV diventerà più smart. Sarà possibile ricevere molte più informazioni, anche personalizzate, permettendo anche di interagire con enti pubblici.

Si potranno rottamare i televisori acquistati prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica Hevc Main 10. I cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. Il bonus rottamazione tv si rivolge a tutti i cittadini senza limiti di Isee.

Il governo ha deciso, per andare incontro alle esigenze delle numerose famiglie che dovranno cambiare TV o acquistare un nuovo decoder, ha deciso di mettere a disposizione un bonus di 100 euro. Per averlo bisogna essere residenti in Italia, rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini di età pari o superiore a settantacinque anni, esonerati dal pagamento del canone.

Grazie ai bonus Rottamazione TV e il bonusTV-decoder sarà possibile contenere le spese per l’acquisto dei nuovi dispositivi. L’agevolazione, cumulabile con il precedente bonus Tv-decoder, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI