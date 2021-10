PALERMO – Un video ha messo nei guai Massimiliano Ursino, il leader palermitano di Forza Nuova arrestato per il raid nella sede romana della Cgil. Gli agenti della Digos hanno studiato i fotogrammi raccolti dalle testate giornalistiche e delle telecamere di sorveglianza che hanno documentato le violenze di Roma.

I primi sei indagati sono stati arrestati all’indomani degli scontri del 9 ottobre. A cominciare dal leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e dal capo di Roma Giuliano Castellino. Quindi gli agenti della Digos, su ordine della Procura romana, hanno spulciato i fotogrammi. Ed ecco che sarebbero emerse le responsabilità dell’aretino Lorenzo Franceschi e del palermitano Ursino.

“Persona ampiamente nota”

Quest’ultimo è definito dagli investigatori “persona ampiamente nota per la sua militanza nel movimento di estrema destra Forza Nuova”. Non è stato difficile identificarlo in un frame delle 17:32. Ursino è stato ripreso dalle immagini di un cameraman mentre si dirige con il resto del corteo verso la sede della Cgil: barba brizzolata, capello corto, scarpe da tennis bianche, jeans e giubbotto blu legato alla vita. Noto lo è anche per via del pestaggio di cui fu vittima tre anni fa in pieno centro a Palermo. Sotto processo ci sono alcuni militanti dei centri sociali palermitani. Ursino ha deciso di non costituirsi parte civile.

Filmato fuori e dentro la Cgil

Quindi è stata la telecamera di videosorveglianza piazzata all’interno della sede del sindacato a riprenderlo “in compagnia di altri facinorosi”. Sarebbero i responsabili della devastazione. Hanno distrutto tutto, dai vetri al materiale informatico, nel corso di quella che il gip di Roma ha definito “azione violenta e barbarie”. Si sono fermati solo quando le forze dell’ordine, con l’arrivo di altri agenti, hanno ripreso in mano la situazione.

Domani l’interrogatorio

Ursino, che è assistito dall’avvocato Enrico Sanseverino, sarà interrogato domani. Al momento si trova in quarantena forzata, così come tutti i detenuti che finiscono in carcere. Della sua trasferta romana aveva ampiamente parlato sui social. L”ha definita “una rivoluzione popolare” che “non fermerà il suo cammino, con o senza di noi, fino a quando il Green pass non verrà ritirato definitivamente”.

Il selfie e la canzone di Fossati

Massimo Ursino si era fatto anche un selfie davanti alla sede della Cgil, prima del raid, e aveva pubblicato la foto sui social. In primo piano c’era Giuliano Castellino e sotto la foto le parole: «A chi ha cercato la maniera e non l’ha trovata mai. Alla faccia che ho stasera, dedicato a chi non ha paura. E a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai». Altro non è che il testo di una canzone di Ivano Fossati, resa famosa dall’interpretazione di Loredana Bertè, il cui significato Ursino avrebbe distorto per giustificare il caos romano.



