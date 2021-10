Catania, nasce il corso in Brand Management

CATANIA – Una collaborazione tra Università di Catania e Compagnia delle opere Sicilia: è quella nata nel segno del primo corso di Brand management nel corso di Laurea magistrale in Direzione aziendale, presso l’ateneo catanese. Previsto il coinvolgimento di un significativo parterre di aziende del territorio interessanti per storia, progettualità, capacità di innovazione, nel percorso formativo degli studenti.

Il corso

“Insieme al prof. Francesco Garraffo, docente di Brand Management nel percorso di Marketing Management – spiega il direttore di Cdo Sicilia Claudia Fuccio – stiamo avviando proprio in questi giorni il percorso che vedrà gli allievi del suo corso impegnati nell’analisi del brand di un certo numero di aziende associate a Cdo, a cui abbiamo chiesto la disponibilità di entrare come partner in un progetto che coinvolge numerosi obiettivi potenziali: la possibilità per gli studenti di formarsi sul campo, attraverso la conoscenza reale della vita delle imprese, la possibilità per gli imprenditori di confrontarsi con il mondo universitario su aspetti cruciali della propria strategia di crescita, e non ultima la possibilità di creare sin da subito un’opportunità di collocazione post-laurea per i ragazzi che hanno scelto questa specializzazione”.

“Ho il piacere e la responsabilità di coordinare questo insegnamento, che ha raccolto l’interesse di più di 70 studenti e la disponibilità a partecipare, in qualità di imprese partner, di ben 20 brand, oltre a due partner tecnici, Neodata Group e Madibu, che collaboreranno nella formazione sugli strumenti del marketing data driven e digital”, spiega il professore Francesco Garraffo: “Gli studenti lavoreranno in gruppo su un Project Work che affronterà le questioni fondamentali del fare Branding, prendendo in considerazione business case concreti e sfidanti”.

Le imprese coinvolte

“Significativa da questo punto di vista – si legge in un comunicato di Compagnia delle Opere – la scelta di selezionare imprese rappresentative del territorio impegnate in campi completamente diversi, dai prodotti ai servizi alle public utilities”. Questo “per dimostrare – spiega ancora il professore Garraffo – che le regole del brand possono essere applicate anche a situazioni molto diverse, che coinvolgono anche i territori, le persone, le idee”.

In una prima fase gli studenti saranno impegnati nella produzione di un’analisi preparatoria, che poi verrà posta al confronto con i rappresentanti dell’azienda, allineata ai programmi per di sviluppo per il prossimo triennio, proporzionata ad un budget sostenibile, per confluire in un progetto finale di campagna on-line su cui i gruppi di lavoro verranno valutati, “tenendo conto – conclude il professore Garraffo – che la cosa più importante è proprio la metodologia, che delinea la possibilità di maturare percorsi in azienda mentre si studia, aprendo reali possibilità di relazione e di eventuale collocazione successiva nel mondo del lavoro”.

“Intercettando la specificità delle esigenze del professore Garraffo – commentano insieme il presidente di Compagnia delle Opere Salvatore Contrafatto e il direttore Claudia Fuccio – abbiamo individuato aziende capaci di esprimere non solo storie di eccellenza ma anche propensione all’innovazione e alla condivisione e disponibilità a mettersi in gioco in un processo di lavoro capace di portare sicuramente un valore a tutte le parti coinvolte. Crediamo molto in questa opportunità di incontro tra il mondo accademico e quello dell’impresa e pensiamo, stando dalla parte di chi ogni giorno è spesso alla ricerca di giovani professionisti realmente preparati alle logiche aziendali e alle sfide del mondo del lavoro, che questa metodologia dovrebbe entrare a far parte in modo sistematico della missione universitaria”.



