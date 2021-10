ROMA – Resta di centrodestra. Lo conferma il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Micciché in una intervista a ‘Il Mattino’. “Ho fatto un’intesa con Renzi, ma solo qui in Sicilia”, ha detto. “Forza Italia Viva, come ho letto da alcune parti, non esiste. Almeno non ancora”. In vista delle Comunali di Palermo del prossimo anno “Renzi ha assicurato che ci darà una mano – ha aggiunto Micciché -. Poter avere il sostegno di tutti, magari anche di Calenda o di Più Europa può servire. Si spostano loro verso di noi però”.

“Oggi vincono i moderati”

Per il presidente dell’Assemblea regionale dell’isola, “oggi vincono i moderati, gli uomini del fare come Mario Draghi”. Mentre “con la politica urlata di Salvini e Meloni non si va da nessuna parte”. “Non voglio sfasciare niente – ha precisato Micciché parlando della sua coalizione -, ma è chiaro che in questo momento il centrodestra è in imbarazzo con questi due fanciulli un po’ arrembanti che litigano sempre”, facendo riferimento sempre ai leader di FdI e Lega. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



