PALERMO – “Centrodestra sconfitto alle Amministrative? In Sicilia non è così e i numeri non sono opinabili. A livello nazionale è emersa un’esigenza: quella che la classe dirigente non si può inventare un mese prima della scadenza elettorale”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine della conferenza di presentazione del piano di interventi per modernizzare gli impianti energetici e ridurre i consumi elettrici di 91 tra siti ed edifici del patrimonio dei beni culturali della Regione siciliana.

“La gente si affida alle persone, donne e uomini, che hanno dimostrato competenza politico-amministrativa e radicamento sul territorio. Perdono i Cinque Stelle a favore del Pd; il centrodestra dove è unito vince, dove non è unito inesorabilmente perde”.



