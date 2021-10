PALERMO – La droga trovata in casa era per uso personale e non serviva per essere spacciata. Questa la tesi difensiva che potrebbe avere fatto breccia nel giudice Fabrizio Lo Forte che ha mandato assolti i due imputati.

Si tratta di Mhoamed Naif (difeso dall’avvocato salvatore Citrano) e Levis Amwnuiku. Le indagini partirono da una rissa. L’intervento della polizia portò alle perquisizioni di alcune abitazioni nella convinzione che si trattasse di contrasti per la gestione di una piazza di spaccio a Ballarò, a pochi passi dalla chiesa di Casa Professa.

Nell’immobile dove c’erano i due imputati furono trovati 60 grammi di marijuana oltre ad un bilancino di precisioni e piccoli sacchetti di plastica trasparenti che secondo l’accusa servivano per confezionare la droga.

I due imputati sono stati assolti per non avere commesso il fatto. Si attendono le motivazione dalla sentenza.



