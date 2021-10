Palermo, Filippi: “Lavoriamo per riscattarci, ho parlato col gruppo”

"I risultati poi sono l'ago della bilancia per qualsiasi allenatore, se non arrivano è giusto che l'allenatore venga messo in discussione"

PALERMO – “Bisogna lavorare nel riscatto immediato di una prestazione con amnesie che non ci possiamo permettere, sia perchè siamo esperti e sia perchè lavoriamo su dinamiche precise. Stiamo cercando di intervenire perchè è impossibile passare dalla prestazione col Foggia a quella di Torre del Greco, molto mediocre dove ci siamo assunti tutti le responsabilità per la figura fatta. La cosa che mi fa riflettere è che all’interno della partita ci sono state più partite”. Così Giacomo Filippi, allenatore del Palermo, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di stasera alle 21 contro la Virtus Francavilla. Un match importante nel quale i rosanero cercheranno di riscattarsi dopo il pesante ko per 3-0 di Torre del Greco contro la Turris. “Ho parlato con tutti, con alcuni anche singolarmente, anche loro parlano di questa metamorfosi che ci capita tra dentro e fuori casa, ma la risposta che ho durante la settimana è positiva perchè si allenano benissimo, però poi non possiamo lasciare nel vuoto tantissime idee o metterle in pratica solo per poco tempo, e magari poi ci affidiamo a cose in cui non siamo bravi, come i lanci lunghi – ha spiegato Filippi -. Questo avviene spesso fuori casa, dentro c’è un atteggiamento diverso, ed è però una cosa che dobbiamo correggere, se miriamo a obiettivi importanti non possiamo avere questi alti e bassi”.

Sulla questione legata alla tifoseria, particolarmente scontenta dopo i risultati ottenuti, Filippi ha aggiunto: “Io so che il lavoro che faccio è questo, io ci metto tutto me stesso per portare risultati a questi colori. I risultati poi sono l’ago della bilancia per qualsiasi allenatore, se non arrivano è giusto che l’allenatore venga messo in discussione. Io devo guardare a quello che fa la squadra, che si allena bene, anche se è vero che questi risultati lasciano l’amaro in bocca e facciano mugugnare i tifosi”.

Il Palermo ha avuto fin qui in campionato un rendimento poco costante, bene in casa e male in trasferta. In settimana per il tecnico rosanero anche un confronto con la dirigenza: “Ci siamo confrontati come sempre e la fiducia per me la deve dare il campo, e arriva se la squadra fa bene. Nel calcio anche quando si vince gli allenatori sono sulla graticola. Io lavoro bene, col mio staff siamo sempre pronti a dare le indicazioni alla squadra, a volte ci si riesce e a volte no. I ragazzi si allenano bene e non mi sento di accusarli per questa prestazione poco felice. E’ normale che se i risultati non vengono bisognerà farsi delle domande”.

Infine sulla Virtus Francavilla, Filippi ha concluso: “E’ un’ottima squadra, allenata molto bene, sono compatti ed equilibrati e quindi sarà una gara molto difficile, dobbiamo essere presenti in tutto per farla nostra. I tifosi devono incoraggiare la squadra, poi a fine partita se qualcosa non è andata è giusto che contestino, ma solo alla fine. Prima si deve incitare”.



