PALERMO – Sono le 21:26 di lunedì sera Danilo I., 24 anni, sta percorrendo via Re Federico, a due passi dal Tribunale di Palermo, in sella ad uno scooter. All’improvviso, così si legge nella denuncia dei parenti, sbuca da corso Camillo Finocchiaro Aprile in senso opposto e vietato un giovane a bordo di un monopattino.

Il trentaquattrenne cade per terra. Come anticipato il Giornale di Sicilia ora è ricoverato con un trauma cranico nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico. Il giovane sul monopattino si è dileguato senza prestare soccorso. Alcuni passanti hanno fermato un’ambulanza che transitava in zona e la vittima è stata trasportata in ospedale dove gli è stato assegnato il codice rosso.

Le indagini sono affidate agli agenti della polizia municipale. I parenti di Danilo hanno presentato una denuncia. L’avvocato Saverio Marco Aloisio chiede di “accertare la responsabilità penale dell’autore del fatto”. Prima, però, bisogna individuare chi guidava il monopattino pirata.



