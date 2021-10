Palermo, più controlli in città: ecco il piano

PALERMO – “D’intesa con il comandante della Polizia municipale Vincenzo Messina, ho disposto un immediato incremento dei controlli lungo gli assi pedonali del centro: via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, via Ruggero Settimo al fine di incentivare il contrasto all’abusivismo commerciale e ad ogni forma di comportamento contrario al decoro e all’accessibilità di queste aree. L’incremento dei controlli è reso necessario per consentire la corretta fruibilità del territorio e cerca di rispondere ai tanti cittadini che chiedono una maggiore sicurezza quando transitano nelle aree perdonali”. Lo dice il vice sindaco e assessore alla Polizia Municipale Fabio Giambrone.



