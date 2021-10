Palermo, ambulante contro vigili: la parola s*** entrò in Tribunale

PALERMO – E venne il giorno in cui il bisillabo più noto dello slang palermitano approdò in un’aula di giustizia. La parola “s***” pronunciata da un ambulante tunisino oltraggiò il prestigio di tre vigili urbani?

I vigili urbani parte offesa

L’ispettore Giuseppe Massaro e gli agenti Carmelo Antinoro e Laura Barraco erano in servizio in via generale Magliocco quando sarebbe successo il fattaccio durante un controllo ad un venditore ambulante tunisino. Quest’ultimo, così recita alla lettera il capo di imputazione, “richiamando l’attenzione di tutti gli astanti, portando la mano destra sui genitali, proferiva ad alta voce la parola: “S***” e nel frattempo si dava alla fuga. El Mostafa El Karkouri sarebbe stato identificato in un secondo momento.

L’imputato è stato assolto dal giudice Maria Chiara Alagna, nonostante il pubblico ministero Annunziata Ferrigno avesse chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di carcere.

Accusa e difesa

Innanzitutto, ha fatto notare il legale della difesa, l’avvocato Stefano Cultrera, qualcosa non tornava nel racconto dei vigili urbani parti civili al processo. C’era chi diceva di avere sentito la frase e che invece ha sostenuto che il tunisino mostrò un altrettanto volgare, ma silenzioso, dito medio. E poi, sottolinea il giudice, non c’è certezza che ci fosse qualcun altro altro, oltre all’ambulante e ai tre vigili, al momento dell’offesa. Se nessun altro orecchio ha sentito allora l’ipotesi dell’oltraggio non si configura e “il fatto non sussiste”.

I vigili, assistiti dall’avvocato Angelo Brancato, si ritengono gravemente offesi nell’onore e nel prestigio e faranno ricorso in appello.



