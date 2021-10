Covid, Rezza: “Situazione favorevole, ma occorre fare la terza dose”

ROMA – “C’e’ una piccola inversione di tendenza dell’incidenza, ma siamo sempre al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti”. E’ il commento del direttore Generale della Prevenzione del Ministero della salute, Gianni Rezza durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale COVID-19 della Cabina di regia.

Le dichiarazioni

“Anche l’Rt cresce di poco ma resta sotto la soglia epidemica, il che ci dice che l’incidenza non dovrebbe aumentare nel prossimo periodo – ha detto Rezza -. Le cose vanno bene nei reparti, siamo molto al di sotto delle soglie critiche. L’attenzione va posta sulla durata del vaccino, sembra essere molto buona nei confronti della prevenzione della malattia, dai 6 agli 8 mesi, mentre cala lievemente nel tempo per l’infezione vista la presenza della variante Delta. Bisogna dare maggiore enfasi al completamento della campagna vaccinale, anche per la terza dose. L’andamento e’ favorevole in questo momento.

“La campagna vaccinale funziona”

La campagna di vaccinazione ha funzionato insieme alle misure di contenimento”. Riguardo la terza dose al resto della popolazione: “Non sappiamo ancora quanto presto dovremo rivaccinare le persone più giovani, i dati si stanno accumulando e non ci sono evidenze definitive. Oltretutto, i giovani sono stati vaccinati più di recente. Ci sarà tempo per decidere”.



