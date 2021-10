Green pass, salta arresto: poliziotto No Vax bloccato in ufficio a Torino

TORINO – L’arresto di un malvivente è saltato perché un poliziotto No Vax non è potuto entrare in ufficio, a causa dell’assenza di green pass, dopo aver eseguito il fermo.

I fatti

Un ubriaco era stato sorpreso, dall’agente libero dal servizio, mentre danneggiava i monopattini parcheggiati nel cuore di Torino. L’uomo ha aggredito il poliziotto, lanciando anche sacchi della spazzatura e altri oggetti, tentando la fuga.

Il poliziotto ha chiesto rinforzi per eseguire l’arresto, ma non gli è stato consentito l’accesso in questura, per completare le formalità burocratiche.

Solo testimone

Il poliziotto No Vax è diventato quindi testimone e l’ubriaco è stato denunciato. In alternativa, l’agente sarebbe dovuto andare a compilare a casa i moduli, ma si è rifiutato. Risultato? Il delinquente è a piede libero.



