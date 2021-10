CALTANISSETTA – La strada statale 190 “Delle Solfare” è provvisoriamente chiusa al traffico per circa due chilometri all’altezza di Butera, in provincia di Caltanissetta, per condizioni meteo avverse. Ne dà notizia l’Anas. L’interruzione dal chilometro 50,600 al chilometro 52. “Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, dice l’azienda.

Le previsioni

Le previsioni meteo avevano annunciato un peggioramento della situazione in Sicilia già a partire dalla giornata di oggi, venerdì 22 ottobre. Gli esperti prevedono un sabato di transizione ma segnalano un grosso pericolo per la giornata di domenica.

