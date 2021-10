Nuoto Catania, Dato: “Contro Pro Recco gara impegnativa”

Dopo i primi e preziosi tre punti conquistati sabato scorso alla Scuderi contro Salerno, domani l’Adr Nuoto Catania affronterà la corazzata Pro Recco in trasferta. Sfida tanto proibitiva quanto ricca di motivazioni e prestigio visto che i rossazzurri si troveranno di fronte a una delle squadre più forti al mondo.“Sarà una gara impegnativa visto che affrontiamo i campioni d’Europa in carica e vice campioni d’Italia” – ha dichiarato il tecnico Peppe Dato – “Per noi questo match rappresenta una tappa di avvicinamento al derby contro il C.C. Ortigia della prossima settimana. Domani cercheremo con grande impegno di disputare una gara degna dei nostri avversari”.Tra i rossazzurri sarà finalmente in gruppo il centroboa Nikola Eskert, assente nelle prime due giornate di campionato a causa di alcuni cavilli burocratici.“Finalmente Nikola sarà dei nostri” – ha affermato coach Dato – “Potrà guadagnare minutaggio in vista degli impegni futuri, che rappresentano per noi tappe fondamentali”. Queste le parole del giocatore serbo, che domani giocherà la sua prima partita in rossazzurro: “Sono contento di poter finalmente giocare con i miei compagni di squadra. Ci aspetta una partita dura, ma noi cercheremo di fare il massimo contro i grandi campioni della Pro Recco”.



