V. Francavilla, Donatiello: “A Palermo penalizzati da arbitro”

PALERMO – “Non so da dove cominciare, ma c’è poco da dire. Tutti abbiamo visto la partita. L’ha vista tutta l’Italia. Veramente brucia, siamo stati penalizzati“. Questo il commento ai microfoni di Antenna Sud da parte del vice presidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello, dopo il ko del Barbera per 1-0 contro il Palermo: “Torniamo a casa cercando di resettare la testa e pensare già alla prossima partita perché sono successe cose veramente assurde”.

Infine, Donatiello ha concluso soffermandosi su presunto penalty in favore dei pugliesi: “Un rigore sacrosanto non dato. Per lui c’è stata una giornata negativa, può capitare, ma ha sbagliato di tutto. Noi vedremo di fare mea culpa”, ha concluso il dirigente biancazzurro.



