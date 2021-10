Covid, nuovo record di morti in Russia: 1.075 in 24 ore

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.075 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno

dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo anti-coronavirus. Nel Paese, si registra anche un nuovo picco di nuovi casi accertati di Covid: 37.678 nel corso dell’ultima giornata. Il Perù, il Paese con il più alto tasso di mortalità per Covid-19 al mondo, ha superato la soglia di 200.000 vittime a causa dell’epidemia di coronavirus, mentre l’Austria pensa ad un nuovo lockdown, solo per i non vaccinati.



