Catania, forte vento e danni: recuperato corpo in mare VIDEO

CATANIA – Domenica di maltempo a Catania. La Protezione Civile ha lanciato lo stato di preallerta per la provincia etnea e la Sicilia orientale. Il forte vento e le onde hanno causato enormi difficoltà alla Guardia Costiera di Catania per il recupero di un corpo nel tratto di mare antistante il lungomare. Nella prima mattinata, inoltre, le raffiche hanno causato i primi danni in città.

Recupero del corpo

A mezzogiorno è stato lanciato l’allarme di un corpo in mare: immediatamente è arrivata nel tratto di mare del lungomare, tra piazza Nettuno e piazza Europa, la motovedetta CP 888. Si tratta di un uomo, ma ancora non è stata ricostruita la dinamica di quanto accaduto. “Purtroppo le difficili condizioni meteo hanno condizionato il recupero”, dicono dalla Capitaneria di Porto. Sul lungomare, a supporto, è stata presente un ambulanza e due mezzi dei vigili del fuoco. Il cadavere è stato portato a bordo della motovedetta intorno alle 13.30.

“Stamattina – commentano dalla Guardia Costiera – a seguito di segnalazione telefonica pervenuta alla sala operativa della capitaneria di porto di Catania, che segnalava la presenza di un corpo in acqua in prossimità della scogliera di Catania, più precisamente nei pressi di Piazza Nettuno. Immediato l’invio sul posto la motovedetta CP 888 per verificare e recuperare il corpo segnalato. Nonostante le pessime condizioni meteo marine, il personale di bordo è riuscito a recuperare il corpo di un uomo per il successivo trasferimento presso la banchina motovedette della capitaneria di porto di Catania in attesa – concludono – che la magistratura disponga i previsti accertamenti medico legali per il riconoscimento della salma”.

Alberi caduti sulla Circonvallazione

Il forte vento che si è abbattuto stamattina a Catania ha causato i primi danni. Un albero si è abbattuto su una macchina parcheggiata al viale Marco Polo. Siamo sul tratto di circonvallazione in direzione Ognina, pochi metri dopo il ristorante La Siciliana. In via Passo Gravina invece un cartellone pubblicitario si è divelto. Già da ieri, dopo l’allerta diramata dalla Protezione Civile, l’ufficio del Comune ha attivato una serie di azioni volte a monitorare la situazione.

Sospese attività negli hub vaccinali

Dalle 13.30, a causa dell’allerta meteo, saranno sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale.

Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione.

“Lo stop – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Gli altri Hub vaccinali il pomeriggio sono chiusi, ma potrebbero restare chiusi anche nella giornata di domani. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale”.

LEGGI LE PREVISIONI AGGIORNATE