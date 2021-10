Marito e moglie ‘no vax’ ricoverati nella stessa stanza: lottano per sopravvivere

I due si sono presentati in ospedale con problemi respiratori

PADOVA – Una stanza di quaranta metri quadri, con due letti. Un box covid, come viene chiamato in gergo dai medici e dagli infermieri che ogni giorno lottano contro il SarsCoV2. È in quei due letti, uno accanto all’altro, che da dieci giorni un uomo e una donna lottano contro la morte.

I due, marito e moglie, non vaccinati sono stati colpiti dal virus e, in gravissime condizioni, sono arrivati in terapia intensiva all’ospedale di Padova a distanza di poche ore e sono ricoverati nella stessa stanza.

I coniugi, scrive ‘Il Gazzettino’, si sono presentati all’ospedale con gravi problemi respiratori ed in pochissimo tempo sono finiti in terapia intensiva. Inizialmente i due erano in stanze separate e si facevano forza parlandosi al telefono. Negli ultimi giorni la decisione di spostarli nello stesso box covid.



