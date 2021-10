Meteo, maltempo in arrivo: l’allerta e le previsioni

PALERMO – Maltempo in arrivo. Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali su Calabria e Sicilia, dove risulteranno anche di forte intensità sui relativi settori ionici; fenomeni sparsi sulle restanti regioni, specie tra tarda mattinata e pomeriggio. Temporaneo miglioramento serale su queste ultime in attesa di nuovo peggioramento nel corso della notte a partire dalla Basilicata. Temperature minime in calo su Puglia meridionale, in aumento sulle isole maggiori, stazionarie altrove.

Massime in generale flessione. Venti forti dai quadranti orientali fino a burrasca su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; moderati dai quadranti orientali su restante meridione. Mari da molto mosso ad agitato il basso Tirreno, molto mossi i restanti bacini.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI