Nubifragio nel Trapanese, chiuse tutte le scuole ad Alcamo

“È stata una serata difficile alle prese con le conseguenze del nubifragio che si è abbattuto sulla città ed in modo particolare ad Alcamo Marina. In considerazione dell’allerta meteo ho deciso di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 25 ottobre. Raccomando a tutti massima prudenza per l’intera giornata”. Lo ha scritto ieri sera sui social il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, annunciando l’ordinanza che dopo poche ore ha ufficializzato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

I dettagli dell’ordinanza

“Il sindaco dispone la chiusura delle attività scolastiche sia amministrative che didattiche in tutte le scuole sul

territorio comunale, di ogni ordine e grado per tutta la giornata del 25 ottobre 2021. Ma non solo, perché con la stessa ordinanza il primo cittadino ha disposto l’attivazione della fase operativa di “Allarme”, ovvero:

Fase operativa di “Allarme”

“La convocazione di tutti i responsabili di funzione del Centro Operativo Comunale, la predisposizione di adeguate turnazioni del personale in previsione dell’eventuale evoluzione dell’evento e la massima diffusione del provvedimento e avviso per le vie brevi ai dirigenti scolastici l’immediata trasmissione a mezzo PEC, per la notifica del presente provvedimento ai dirigenti scolastici di tutte le scuole pubbliche sul territorio comunale”.

