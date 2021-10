Vibonese, Condò: “Primo tempo poteva finire 2-0”

VIBO VALENTIA – “Il primo tempo sarebbe potuto finire 2–0 per noi anche meritatamente, il Palermo non ha fatto niente. Nel secondo tempo ha segnato per degli errori individuali nostri. La partita comunque è stata condizionata dal vento”. Così il direttore sportivo della Vibonese, Luigi Condottò, intervenuto in conferenza stampa, dopo la sconfitta interna per 3-1 contro il Palermo. I calabresi dopo esser passati in vantaggio con Golfo nel primo tempo, nella ripresa sono caduti sotto i colpi di Fella (doppietta) e Soleri. “Venivamo da 4 risultati utili consecutivi, è un peccato. Questo è un campionato molto equilibrato e lo dimostrano i risultati domenica dopo domenica”, ha concluso Condò.



