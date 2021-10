Alluvione a Catania, ordinanza di Pogliese: domani scuole chiuse

CATANIA – Alla luce del nuovo grave evento meteorologico e del bollettino della protezione civile che determina uno scenario con effetti preventivamente non quantificabili con sufficiente accuratezza, il sindaco Salvo Pogliese d’intesa con il Prefetto ha decretato per domani, 27 ottobre, la sospensione delle attività didattiche quale misura idonea a garantire il flusso veicolare le strade cittadine e consentire altresì al personale non docente di garantire l’accesso di eventuali addetti alle manutenzioni degli edifici scolastici per gli opportune controlli.

In diversi plessi, infatti, si registrano danni per via della violentissima ondata di maltempo che ha colpito la città di Catania e sono necessarie verifiche accurate per garantire l’accesso degli alunni in sicurezza. Oltre alla sospensione attività didattiche negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati ricadenti nel Comune di Catania nell’ordinanza n. 69, alla luce del bollettino Meteo “Arancione”, per la giornata di domani 27 Ottobre il sindaco Pogliese ha anche disposto:

b) la chiusura dei Cimiteri Comunali fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme;

c) chiusura degli impianti sportivi all’aperto;

d) chiusura del Giardino Bellini e tutti i Parchi Comunali;

e) la limitazione dell’uso dell’auto e il divieto alla circolazione di ciclomotori;

f) ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/ esondazione, frane e smottamenti di terreno;

h) ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e vulnerabili;

h) alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili.

“È evidente a tutti –ha detto il sindaco Salvo Pogliese- come la Città di Catania si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti. In 48 ore è caduta su Catania la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore. La decisione della chiusura degli istituti scolastici ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave. Nel frattempo, lo ribadisco, chi nelle prossime ore non sia costretto da cause di forza maggiore o di necessità, limiti al massimo gli spostamenti, perché l’intensità e la violenza delle piogge potrebbero aumentare in qualsiasi momento. Grazie a tutti i Catanesi per la collaborazione di questi giorni drammatici. Ci risolleveremo, anche stavolta”.



