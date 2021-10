Maratona Catania: Naturosa title sponsor della 3^ edizione

La manifestazione, in programma domenica 12 dicembre, si appresta a vestire un “title sponsor” di assoluta rilevanza

CATANIA – La Maratona di Catania cambia il nome, ma non pelle. L’edizione numero tre, quella della “ripartenza”, si chiamerà infatti “Naturosa Catania Marathon” dall’importante marchio nella commercializzazione di tutte le tipicità e le eccellenze ortofrutticole siciliane del gruppo Abiomed.

La manifestazione, in programma domenica 12 dicembre, si appresta a vestire un “title sponsor” di assoluta rilevanza; i prodotti Naturosa infatti, sono destinati principalmente ai mercati generali e ai grossisti, mentre una percentuale crescente viene destinata nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in Italiana e all’estero.

Una sinergia tra due splendide e giovani realtà; la prima, la maratona etnea, che guarda alla competizione sportiva come occasione per promuovere il territorio, tra turismo e cultura, la seconda “Naturosa” che mira a portare sulle tavole bontà e freschezza delle eccellenze di Sicilia, con la sostenibilità primo e più importante fra i valori che guidano l’attività dell’azienda. Entrambe hanno come mission il benessere della persona.

Leggi notizie correlate • Il foto racconto della Corri Catania

“Naturosa Catania Marathon , organizzata dall’ASD Atletica Sicilia del presidente Santi Monasteri, è patrocinata dal Comune di Catania, dal Coni Catania, sotto l’egida della Fidal Sicilia e la supervisione del G.G.G. di Catania «Alfio Vittorio Pistritto».

Le iscrizioni possono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso il portale iscrizioni www.enternow.it LINK DIRETTO https://www.enternow.it/it/browse/iv-maratona-di-catania

COSTI E ISCRIZIONI (nel dettaglio):

10,5k

Fino al 23/11/2021 – € 13,00

Dal 24/11/2021 al 05/12/2021 – €15,00

Max iscritti 200 atleti (salvo diverse indicazioni derivanti dal cambio dei protocolli COVID)

E’ possibile entro il 10/11/2021 acquistare la maglia tecnica aggiungendo la somma di €5,00 alla quota d’iscrizione

Mezza Maratona

Fino al 23/11/2021- € 25,00

Dal 24/11/2021 al 05/12/2021 – € 28,00

Max iscritti 500 atleti (salvo diverse indicazioni derivanti dal cambio dei protocolli COVID)

E’ possibile entro il 10/11/2021 acquistare la maglia tecnica aggiungendo la somma di €5,00 alla quota d’iscrizione

Maratona

Fino al 23/11/2021 – € 40,00

Dal 24/11/2021 al 05/12/2021 – € 45,00

Max iscritti 300 atleti (salvo diverse indicazioni derivanti dal cambio dei protocolli COVID)

Maglia inclusa nella quota iscrizione

Sito ufficiale della manifestazione: http://www.maratonadicatania.it/

Sito title sponsor https://www.abiomed.it/it

[email protected]



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI